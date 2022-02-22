Сербия заявила об изменении миропорядка после решения Путина признать ДНР и ЛНР

Президент Сербии Александар Вучич заявил об изменении миропорядка после решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он прокомментировал решение российского лидера в эфире телеканала RTV Pink, передает ТАСС.

Президент Сербии уточнил, что находится с визитом в Монако, откуда смотрел обращение Путина.

«Это [решение] разрушает всю мировую архитектуру безопасности, [как] и политическую архитектуру безопасности. <...> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. <...> Меняется мировой порядок», — сказал он.

Также Вучич предположил, что решение России отразится на Сербии в виде давления со стороны Запада принять санкции против России. По его словам, такое давление продолжается последние три дня. «В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны есть 85 процентов граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России», — объяснил Вучич.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

