Никарагуа поддержала признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Canal 4.

По его словам, этот шаг «создаст условия для взаимопонимания». «То, чего просит Россия — это безопасность», — заявил он во время выступления в Манагуа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы страны останутся такими же, несмотря на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. «Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы ничего и никому отдадим», — подчеркнул он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.