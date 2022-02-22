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В Германии назвали последствия признания ДНР и ЛНР для России

Политолог Рар заявил, что признание ДНР и ЛНР показало желание РФ бороться за безопасность

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Политолог из Германии Александр Рар в беседе с «Известиями» назвал последствия признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) для России.

По мнению немецкого политолога, признание Москвой республик Донбасса определит отношение к РФ в мировом сообществе в ближайшие пару лет. «Россия выполнила программу-максимум — показала свое желание бороться за собственную безопасность в Европе», — подчеркнул он.

При этом Рар выразил уверенность в том, что российский народ однозначно поддержит решение о признании независимости республик Донбасса. Кроме того, считает он, никакого «вторжения» на Украину не будет.

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В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

В ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.

Марина Совина
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