Россия в Крыму отработает уничтожение кораблей противника

Россия на учениях в Крыму отработает уничтожение кораблей противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Для этого в регион были переброшены истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также вертолеты — транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ, ударные Ми-28 и разведывательно-ударные Ка-52.

«Пилотам предстоит отработать совместные действия с авиацией и кораблями Черноморского флота, уничтожение кораблей вероятного противника, подавление наземных целей, а также поддержку высадки десанта на морском побережье», — говорится в публикации.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, маневры проводятся для улучшения взаимодействия между флотом и авиацией. С ним согласен военный эксперт Алексей Леонков. «Сейчас все взаимодействуют в едином информационном пространстве, где автоматизированная система управления (АСУ) войсками позволяет распределить цели между участниками учений», — отметил специалист.

В феврале Минобороны России сообщило об учениях в Средиземном море по поиску иностранных подлодок.