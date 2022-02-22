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Россия окажет медпомощь беженцам из ЛНР и ДНР

Министр Мурашко заявил о готовности Минздрава РФ оказать медпомощь беженцам из ЛНР и ДНР
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил о готовности страны оказать медицинскую помощь нуждающимся беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

Глава Минздрава заявил, что Россия окажет как профилактическую, так и лечебную помощь беженцам из ЛНР и ДНР.

«Система здравоохранения сегодня готова и оказывает медпомощь нуждающимся как профилактическую, так и непосредственно те лечебные мероприятия, которые необходимы. Мы готовы оказать помощь каждому нуждающемуся, и в том числе профилактическую», — отметил Мурашко.

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Ранее заместитель российского министра обороны Николай Панков назвал число прибывших в Россию беженцев из ДНР и ЛНР. По его словам, уже 100 тысяч человек приехали в страну, почти 30 тысяч из которых — дети.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

По последним данным, беженцы из республик Донбасса размещены в шести регионах. Среди них Волгоградская, Пензенская, Воронежская, Курская и другие области.

Марина Совина
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