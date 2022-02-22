Названо число прибывших в Россию беженцев из ДНР и ЛНР

В Россию прибыли уже около 100 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое число назвал заместитель российского министра обороны Николай Панков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что почти 30 тысяч из прибывших — дети.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что пребывание беженцев из ДНР и ЛНР на территории России носит временный характер.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что ситуация на Донбассе остается неспокойной, из-за чего многие жители республик принимают решение об эвакуации.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

По последним данным, беженцы из республик Донбасса размещены в шести регионах. Среди них Волгоградская, Пензенская, Воронежская, Курская и другие области.