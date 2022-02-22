Песков назвал временным пребывание эвакуированных жителей Донбасса в России

Пребывание беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территории России является временным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что ситуация на Донбассе остается неспокойной, из-за чего многие жители республик принимают решение об эвакуации в Россию.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область. По последним данным, на территорию области прибыли порядка 90 тысяч человек, часть из них уже направлена в другие регионы.