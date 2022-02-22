Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков назвал временным пребывание эвакуированных жителей Донбасса в России

Песков заявил, что пребывание жителей ДНР и ЛНР в России является временным

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Пребывание беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территории России является временным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что ситуация на Донбассе остается неспокойной, из-за чего многие жители республик принимают решение об эвакуации в Россию.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера
Ситуация в Донбассе резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Ситуация в Донбассе резко обострилась.Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Вчера

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область. По последним данным, на территорию области прибыли порядка 90 тысяч человек, часть из них уже направлена в другие регионы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Германия решила остановить сертификацию «Северного потока-2»
Перечислены удачные стрижки для каждого типа лица
В ЕС допустили санкции против сотен россиян из-за признания ДНР и ЛНР
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Россиянам назвали неочевидные признаки ожирения
Москвичка рассказала о «волшебных лавочках» в метро
Прилепин высказался о назначении Кустурицы на должность режиссера Театра армии
Победившая коронавирус 104-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Слуцкая ответила раскритиковавшему тренеров Валиевой главе МОК
Назван худший вариант западных санкций против России из-за ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.