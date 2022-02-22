В Италии высказались о признании ДНР и ЛНР

Премьер-министр Италии Марио Драги высказался о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами, назвав этот жест «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». Его слова приводит ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Свое решение российский лидер объяснил попытками украинских властей «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.