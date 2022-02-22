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Великобритания анонсировала учения в Балтийском море

Глава Минобороны Британии Уоллес анонсировал военные учения в Балтийском море

Фото: Adam C. Stapleton / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал проведение военных учений объединенных экспедиционных сил под командованием Лондона в водах Балтийского моря. Как уточняет Reuters, глава ведомства указал, что учения планируется провести для демонстрации свободы передвижения.

«Вместе с союзниками будут проведены превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море», — уточнил министр в ходе пресс-конференции, которая состоялась после встречи с главами военных ведомств девяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и замораживает активы Геннадия Тимченко, а также Бориса и Игоря Ротенбергов.

О готовящихся санкциях Джонсон объявил ранее. По его словам, они затронут лиц, поддерживающих «российскую военную машину». Британский премьер-министр обвинил Россию в том, что она якобы продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

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Варвара Кошечкина
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