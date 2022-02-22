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Защита обжалует приговор осужденному за подготовку теракта в Minecraft школьнику

Защита осужденного за взрыв здания ФСБ в Minecraft подростка из Канска обжалует приговор

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Защита 16-летнего школьника Никиты Уварова, осужденного за планирование взрыва здания ФСБ в игре Minecraft, направила жалобу на его приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

По словам Васина, она будет рассмотрена в Военном апелляционном суде Московской области.

10 февраля 2022 года выездная коллегия Восточного окружного военного суда признала школьника виновным по статьям 205 («Прохождение обучения для проведения терактов») и 223 («Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ. Уварова отправили в колонию на пять лет. Еще двоих фигурантов освободили от ответственности по статье об обучении террористической деятельности за содействие следствию, но приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно за незаконный оборот взрывчатки.

В создании террористического сообщества троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ обвинили летом 2020 года. Основное доказательство по делу — чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. В беседах школьников силовики нашли инструкции по изготовлению светошумовых гранат и призывы к партизанству. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

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Елизавета Новикова
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