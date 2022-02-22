В Казахстане высказались об отправке миротворцев в ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана высказалось о возможности отправки миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава казахского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди, отправить миротворцев в Донбасс невозможно, поскольку устав ОДКБ позволяет применять военные или миротворческие силы организации лишь на пространстве ее стран-участниц.

«Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит», — добавил Тлеуберди.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил направить в Донбасс миротворцев организации при согласии Киева и санкции Совета Безопасности ООН. Он добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, но сейчас ситуация развивается в опасном направлении. Зась также выразил сомнения, что ситуация сейчас может вернуться к состоянию, когда «танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах».

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.

