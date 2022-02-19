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В ОДКБ предложили направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины

Генсек ОДКБ Зась предложил направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины и ООН
Станислав Зась

Станислав Зась. Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил направить в Донбасс миротворцев организации при согласии Киева и санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters.

«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», — заявил Зась, отвечая на соответствующий вопрос.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, но сейчас ситуация развивается в опасном направлении. Он также выразил сомнения, что ситуация сейчас может вернуться к состоянию, когда «танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах».

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.

Марина Совина
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