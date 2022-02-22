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Европейская страна столкнулась с экстремальной засухой

Bloomberg: 91% территории Португалии страдает от засухи

Фото: Sergio Azenha / AP

В Португалии усугубилась зимняя засуха, 91 процент территории европейской страны страдает от «суровых» или «экстремальных» засушливых условий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным национального метеорологического агентства, среднее количество осадков с 1 по 15 февраля составило всего семь процентов от среднего за 30 лет значения. При этом в оставшуюся часть месяца значительных осадков не ожидается. По прогнозам, температура останется выше нормы, а засуха усилится.

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Правительство Португалии ограничило использование водохранилищ для производства гидроэлектроэнергии, чтобы экономить воду, а фермеры обратились к государству за финансовой помощью из-за нехватки травы для скота. Страна часто сталкивается с периодами засухи, однако за последние 20-30 лет они происходят все чаще. Последние засухи были в 2005, 2012 и 2017 годах.

С рекордной засухой в 2022 году столкнулся и «золотой штат» США, Калифорния. Из-за отсутствия дождей и снега январь оказался самым засушливым месяцев с 1984 года. Сезон дождей в штате уже заканчивается, поэтому синоптики не прогнозирует улучшения ситуации в ближайшие месяцы.

Нина Ташевская
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