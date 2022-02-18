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Засуха в США стала рекордной за почти полвека

Январь стал самым засушливым в Калифорнии за последние 38 лет

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Январь оказался самым засушливым в Калифорнии с 1984 года. К рекордной за почти полвека засухе в США привело отсутствие дождей и снега. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Прошедший месяц также стал вторым самым сухим, начиная с 1895 года, рассказала климатолог Ахира Санчес-Луго из Национального центра экологической информации. Сильнее засуха была только в январе 1984 года. Облегчения ситуации Калифорнии ждать не стоит, так как сезон дождей в штате заканчивается. Синоптики не прогнозируют обильных осадков в ближайшие три месяца. Согласно официальным данным, засуха охватила 99,57 процента территории Калифорнии.

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«С точки зрения климата, никаких серьезных изменений в более сухих, чем обычно, условиях, не произошло», — рассказал метеоролог Дэн Коллинз.

Засуха в Калифорнии и других западных штатах США приводит к истощению водных ресурсов, увеличивает риск лесных пожаров и может привести к повышению температуры. Почти половина годовой нормы осадков в виде дождя и снега в Калифорнии выпадает с декабря по февраль. Почти полное отсутствие осадков в январе привело к неутешительным прогнозам о будущем штата.

Многолетняя засуха в Калифорнии является самой сильной за последние 1200 лет. В начале года проливные дожди и сильные снегопады дали надежду жителям на то, что им удастся избежать разрушительных последствий засухи. Однако затем осадки прекратились, сухой январь уничтожил все преимущества, которые появились в Калифорнии в начале года.

Нина Ташевская
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