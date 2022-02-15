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Мегазасуха в Америке оказалась самой сильной за тысячелетие

22-летняя мегазасуха в Северной Америке оказалась самой сильной за 1200 лет

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Ученые Колумбийского университета выяснили, что многолетняя засуха в Северной Америке, продолжающаяся с начала XXI века и усилившаяся в прошлом году, является самой сильной за последние 1200 лет и указывает на реализацию худшего сценария изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Необычно засушливые условия установились на юго-западе США с начала 2000-х, однако в период с октября 2020 по сентябрь 2021 года количество осадков уменьшилось на 8,3 процента ниже среднего, а температура воздуха поднялась почти на один градус Цельсия выше среднего. Никакой другой 22-летний период, начиная с 1901 года, не был таким сухим и жарким, несмотря на однолетние периоды относительно влажных условий. В 2018 году климатологи предположили, что затяжная засуха должна была закончиться к началу 2020 года из-за обильных осадков, однако засушливые условия вернулись и значительно усилились. Летом 2021 года уровень двух крупнейших водохранилищ Северной Америки на реке Колорадо достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений.

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Исследователи проанализировали тысячелетние показатели влажности почвы, начиная с 800 года нашей эры, которые были реконструированы по годичным кольцам деревьев, и сравнили мегазасуху 2000-2022 годов с мегазасухами, которые происходили в 800-1600 годах нашей эры. Оказалось, что современный 22-летний засушливый период является самым сухим за все рассмотренные столетия. Вторым самым засушливым 22-летним периодом был период 1571–1592 годов, который немного уступает по силе в пределах погрешности.

Ученые также оценили вклад антропогенного глобального потепления в современную мегазасуху в 42 процента. Изменение климата способствует как уменьшению горного снежного покрова, питающего реки, так и увеличивает потребность атмосферы в испаряющейся влаге, что приводит к уменьшению количества осадков. По словам исследователей, вероятно, что засуха продлится 23 года и будет соответствовать продолжительности самой короткой из реконструированных мегазасух. При этом чем больше продолжительность текущего засушливого периода, тем больше вероятность новых длительных мегазасух.

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Александр Еникеев
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