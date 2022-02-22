Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве отношений с Россией

Депутат Гончаренко внес в Раду проект постановления о прекращении отношений с Россией

Фото: Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Автором одного из проектов стал депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он заявил, что президент России Владимир Путин, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), по сути сам прекратил дипломатические отношения с Украиной.

«Мы не должны иметь никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать», — написал депутат в Telegram.

Второй проект постановления о расторжении отношений с Россией внесла внефракционный депутат Оксана Савчук.

Материалы по теме:
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как страна отреагировала на решение Путина и что будет дальше?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как страна отреагировала на решение Путина и что будет дальше?
00:00
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
00:00

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от МИД запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией и будет работать над этим вопросом. Киев отозвал из Москвы для проведения консультаций временного поверенного.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Спецназ США покинул Украину
Человечество согласилось отказаться от пластика
Лукашенко предостерег Запад от попытки «расстрелять русских в спину»
Украинский школьник «заминировал» квартиру московского приятеля из-за ссоры
В Польше предложили бойкотировать спортивные соревнования в России
В Лос-Анджелесе пропала 27-летняя актриса сериала «Саутленд»
Посла России в Нидерландах вызвали в правительство из-за признания ДНР и ЛНР
Журналист провел репортаж из Киева и удивил пользователей сети
В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве отношений с Россией
Россиянам рассказали об ипотеке на фоне западных санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.