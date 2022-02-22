В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве отношений с Россией

В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Автором одного из проектов стал депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он заявил, что президент России Владимир Путин, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), по сути сам прекратил дипломатические отношения с Украиной.

«Мы не должны иметь никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать», — написал депутат в Telegram.

Второй проект постановления о расторжении отношений с Россией внесла внефракционный депутат Оксана Савчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от МИД запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией и будет работать над этим вопросом. Киев отозвал из Москвы для проведения консультаций временного поверенного.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля.