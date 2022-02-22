В ЛДПР рассказали о реакции Жириновского на признание ДНР и ЛНР

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе партии, пишет News.ru.

Там отметили, что обо всем происходящем сейчас политик «говорил десятилетиями». Он (Владимир Жириновский. — прим. "Ленты.ру") без преувеличения ликовал», — подчеркнули в ЛДПР.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что в интернете появилось видео прошлогоднего выступления председателя партии в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года, а глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком, так как тот предсказал развитие ситуации в ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.