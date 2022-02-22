Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ЛДПР рассказали о реакции Жириновского на признание ДНР и ЛНР

В ЛДПР заявили, что лидер партии Жириновский с ликованием встретил признание ДНР и ЛНР

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе партии, пишет News.ru.

Там отметили, что обо всем происходящем сейчас политик «говорил десятилетиями». Он (Владимир Жириновский. — прим. "Ленты.ру") без преувеличения ликовал», — подчеркнули в ЛДПР.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что в интернете появилось видео прошлогоднего выступления председателя партии в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года, а глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком, так как тот предсказал развитие ситуации в ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Госдума опровергла признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей
Зюганов раскрыл данные о состоянии Жириновского
В России госпитализировали 17 294 пациента с коронавирусом
У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча
Россиянам отсоветовали брать ипотеку на покупку «лишнего» жилья
Диетологи назвали пять продуктов для здоровой кожи
Центробанк России анонсировал меры по поддержке финансовой стабильности
Защита обжалует приговор осужденному за подготовку теракта в Minecraft школьнику
Бастрыкин поручил найти причастных к взрыву на трассе Донецк — Горловка
Подсчитаны траты россиян на путешествия в честь 23 февраля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.