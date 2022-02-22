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Раскрыт вред шеллака для ногтей

Врач заявила, что шеллак разрушает верхний слой ногтя, из-за чего в него попадает инфекция

Фото: Shutterstock

Российский врач раскрыла вред шеллака для ногтевой пластины. Интервью с Юлией Галлямовой публикует РЕН ТВ.

Дерматолог пояснила, что при нанесении шеллака мастера разрушают верхний блестящий слой ногтя, который служит его защитной оболочкой, что негативно сказывается на качестве пластины. «Во время процедуры ноготь становится пористым, и любая инфекция легко попадает в ногтевую пластину и поражает ее», — пояснила она и добавила, что по этой причине доктора чаще всего выявляют у пациентов грибковое поражение ногтей после использования шеллака.

Кроме того, Галлямова заявила, что ультрафиолетовые лучи лампы отрицательно воздействуют на кожу рук. Так, например, сушка шеллака в устройстве может вызвать термический ожог или другие заболеваний кожи под ногтями.

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Специалистка также подчеркнула, что ногтевая пластина истончается после каждого маникюра, особенно в процессе снятия гель-лака или шеллака. Отмечается, что данное явление часто приводит к образованию онихолизиса — отслоению ногтевой пластины от ногтевого ложа.

В заключение собеседница издания посоветовала делать шестимесячные промежутки между нанесением шеллака. «Ноготь на руках отрастает за пять-шесть месяцев (...) Это время нужно, чтобы ногтевая пластина полностью отросла и восстановилась», — заверила эксперт.

В феврале химик Дмитрий Мустафин рассказал об опасности лаков для ногтей для здоровья. Специалист объяснил, что растворители придают лаку жидкую структуру, и чем они агрессивнее, тем больше страдают ногти и кожа вокруг ногтевого ложа.

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Майя Пономаренко
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