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Раскрыта опасность лаков для ногтей для здоровья

Химик объяснил, что толуол в составе лаков для ногтей приводит к дефектам развития плода

Фото: Unsplash

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин раскрыл опасность лаков для ногтей для здоровья. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист объяснил, что растворители придают лаку жидкую структуру, и чем они агрессивнее, тем больше страдают ногти и кожа вокруг ногтевого ложа. По словам Мустафина, одним из самых дешевых и распространенных растворителей является толуол.

«Высыхание лака связано с его испарением, и это неприятно вдвойне, поскольку толуол легко проникает сквозь слизистые и неповрежденную кожу. Доказано, что даже в низких концентрациях, толуол может приводить к нарушению репродуктивной функции, дефектам развития эмбриона и плода, оказывает токсическое действие на печень и нервную систему, может приводить к снижению слуха, и возможно, поражению почек», — предупредил химик. Он добавил, что при длительном воздействии упомянутый компонент постепенно подавляет кроветворение и иммунную систему.

Среди жидкостей для снятия лака наименее вредными собеседник радиостанции назвал ацетоносодержащие средства, поскольку ацетон — один из естественных метаболитов в организме человека и животных.

В марте 2020 года австралийские эксперты раскрыли опасность хранения зубных щеток в ванной. Она заключается в близком нахождении с туалетом. Бактерии, живущие на поверхности унитаза, активно размножаются в теплой влажной среде помещения. Попав на зубную щетку, они могут причинить вред здоровью.

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Айсель Эюбова
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