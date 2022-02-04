Раскрыта опасность лаков для ногтей для здоровья

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин раскрыл опасность лаков для ногтей для здоровья. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист объяснил, что растворители придают лаку жидкую структуру, и чем они агрессивнее, тем больше страдают ногти и кожа вокруг ногтевого ложа. По словам Мустафина, одним из самых дешевых и распространенных растворителей является толуол.

«Высыхание лака связано с его испарением, и это неприятно вдвойне, поскольку толуол легко проникает сквозь слизистые и неповрежденную кожу. Доказано, что даже в низких концентрациях, толуол может приводить к нарушению репродуктивной функции, дефектам развития эмбриона и плода, оказывает токсическое действие на печень и нервную систему, может приводить к снижению слуха, и возможно, поражению почек», — предупредил химик. Он добавил, что при длительном воздействии упомянутый компонент постепенно подавляет кроветворение и иммунную систему.

Среди жидкостей для снятия лака наименее вредными собеседник радиостанции назвал ацетоносодержащие средства, поскольку ацетон — один из естественных метаболитов в организме человека и животных.

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