Россиянка побывала в Доминикане и назвала продажных женщин главным колоритом

Российская туристка, побывавшая в Доминиканской республике, назвала плюсы и минусы отпуска в латиноамериканской стране. Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница предупредила, что обслуживание на курорте неторопливое, так как местные жители очень ленивые. Кроме того, в Доминикане, по мнению туристки, больше природных достопримечательностей, чем исторических. Помимо прочего, женщина обратила внимание на то, что русскоязычные кафе и экскурсии обойдутся намного дороже, так как в стране распространены только английский и испанский языки. Также ее расстроил и тот факт, что дешевые сувениры продаются по завышенным ценам.

«Что тут такого именно доминиканского? Ром, бачата и (пардон) дешевые дамы облегченного поведения — это три главные составляющие местного колорита», — перечислила особенности Доминиканы россиянка.

Путешественница дала несколько советов, как сделать свой отдых лучше. Например, она порекомендовала не останавливаться в отелях, которые давно работают — по ее словам, в таких объектах ремонт или реновацию не проводят «до последнего». Вдобавок, по мнению женщины, посещать острова и заповедники лучше в составе экскурсий, а в города можно добираться самостоятельно.

«Пусть вас не пугают рассказы о страшных гаитянах, которые готовы порубить вас мачете на каждом шагу. Возьмите такси (или авто в аренду), поищите информацию по районам, тут невооруженным глазом видно "Туда ходить, а сюда не ходить". Если есть базовые знания английского, справитесь, получите впечатлений море, пообщаетесь с местными жителями, они правда классные. Поют и танцуют просто так, потому что хорошее настроение!» — описала обстановку туристка.

Ранее в феврале туроператоры раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость туров с проживанием в люксовых отелях Доминиканы весной. Так, минимальная цена недельного отдыха на курортах республики с вылетом из Москвы 5 марта составит 169,4 тысячи рублей для двоих путешественников.