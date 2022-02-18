Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах Доминиканы в марте

Туроператоры раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость туров с проживанием в люксовых отелях Доминиканы весной. Об этом пишет информационный портал Tourdom.

По словам генерального директора компании «Пегас» Анны Подгорной, наибольшей популярностью у россиян пользуются путевки с вылетом в начале марта в три региона — Пунта-Кану, Пуэрто-Плато и Саману.

Минимальная цена недельного отдыха на курортах республики с вылетом из Москвы 5 марта составит 169,4 тысячи рублей для двоих путешественников. В стоимость включен перелет, страховка, трансфер и размещение в пятизвездочном отеле с питанием по системе «все включено». Более длительный отдых (11 дней) обойдется туристам минимум в 185,3 тысячи рублей.

Компания ANEX Tour предлагает отечественным путешественникам забронировать путевки в республику на десять дней с отправлением 2 марта за 208 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет и проживание в гостинице категории пять звезд. Туры, начинающиеся после мартовских выходных, дешевле. Например, за отпуск с вылетом 10 марта и размещением в пятизвездочном отеле путешественники заплатят 172 тысячи рублей на двоих.

Ранее 17 февраля стало известно, что правительство Доминиканы приняло решение отменить все действующие в стране коронавирусные ограничения. Теперь посещать общественные места можно без предъявления сертификата о вакцинации или других документов, свидетельствующих об отсутствии COVID-19.