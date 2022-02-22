В США заморозили разработку новых нефтегазовых скважин

В США решение суда привело к заморозке разработки новых нефтегазовых скважин. Судебный запрет на использование системы расчета климатических рисков привел к приостановке выдачи разрешений на добычу нефти и газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно указу администрации президента США Джо Байдена от 2021 года, федеральные агентства, принимающие решения о выдаче экологических разрешений, должны придерживаться определенной системы критериев при расчете влияния выбросов углекислого газа от деятельности той или иной компании. В денежном эквиваленте система оценивает климатический ущерб в 51 доллар за каждую тонну углекислого газа, образующегося при сжигании ископаемого топлива. Такой критерий призван подчеркнуть потенциальные экономические угрозы от выбросов парниковых газов, чтобы их можно было сравнить с экономическими выгодами от, например, бурения нефтяных скважин.

Однако нескольким штатам США данная система расчета климатических рисков не понравилась, и они подали иск в суд. 11 февраля федеральный судья штата Луизиана ввел запрет на использование системы федеральными агентствами, мотивировав решение тем, что она искусственно увеличивает смету расходов на бурение нефтяных и газовых скважин.

Решение суда запрещает властям использовать систему расчета, поэтому нефтегазовые компании США останутся без разрешений на добычу. Министерство внутренних дел предупредило о задержках в выдаче разрешений и аренде оборудования для добычи нефти и газа. Решение суда уже приостановило работу над заявками на получение разрешений на бурение «по меньшей мере 18 скважин на федеральных нефтегазовых участках в Нью-Мексико».

Запрет суда сильно повлияет на все федеральное правительство, так как администрация Байдена предпринимает много шагов по противодействию изменению климата. Так, он уже нарушил процесс разработки новых экологических правил. В Министерстве юстиции отметили, что решение повлияет на 21 правило, разрабатываемое в настоящий момент в Министерстве энергетики, пять — в Агентстве по охране окружающей среды, девять — в Министерстве транспорта и три — в Министерстве внутренних дел.

Добыча нефти и газа сейчас особенно важна для США, так как на фоне украинского кризиса экспорт сжиженного природного газа из Америки в Европу резко вырос, впервые превысив в январе поставки газа по трубопроводу из России.