Названа стоимость отдыха в полностью открытой для туристов европейской стране

Туроператоры назвали оптимальную стоимость путевок в Словению, куда непривитые российские туристы могут въехать без каких-либо коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее выгодно отдохнуть в полностью открывшейся европейской стране предлагает компания PAC Group — недельный отпуск в республике обойдется двоим путешественникам в 980 евро (85,5 тысячи рублей). В цену входит перелет в обе стороны, проживание и питание на базе завтраков.

У туроператоров ПАКС и «Русский Экспресс» можно приобрести туры в Словению за 90,3 и 90,9 тысячи рублей соответственно. В данную сумму входит перелет и недельное размещение в трехзвездочном отеле с включенными завтраками для двоих. Стоимость семидневных путевок у «Веди Групп» начинается от 133,2 тысячи рублей — в цену отдыха включен перелет и проживание в гостинице категории четыре звезды.

С 19 февраля власти Словении отменили все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно нововведениям, все прибывающие в страну путешественники освобождаются от предоставления справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования, кроме того, отменяется карантин по прибытии.