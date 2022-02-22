Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа стоимость отдыха в полностью открытой для туристов европейской стране

В АТОР сообщили, что недельный тур в Словению обойдется россиянам в 85,5 тысячи рублей

Фото: Pixabay

Туроператоры назвали оптимальную стоимость путевок в Словению, куда непривитые российские туристы могут въехать без каких-либо коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее выгодно отдохнуть в полностью открывшейся европейской стране предлагает компания PAC Group — недельный отпуск в республике обойдется двоим путешественникам в 980 евро (85,5 тысячи рублей). В цену входит перелет в обе стороны, проживание и питание на базе завтраков.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

У туроператоров ПАКС и «Русский Экспресс» можно приобрести туры в Словению за 90,3 и 90,9 тысячи рублей соответственно. В данную сумму входит перелет и недельное размещение в трехзвездочном отеле с включенными завтраками для двоих. Стоимость семидневных путевок у «Веди Групп» начинается от 133,2 тысячи рублей — в цену отдыха включен перелет и проживание в гостинице категории четыре звезды.

С 19 февраля власти Словении отменили все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно нововведениям, все прибывающие в страну путешественники освобождаются от предоставления справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования, кроме того, отменяется карантин по прибытии. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Политолог допустил признание ДНР и ЛНР еще одним соперником США
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Определены районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
Немецкий биатлонист раскритиковал главу МОК Баха
В Минобороны Германии высказались о решении России признать ДНР и ЛНР
Названа стоимость отдыха в полностью открытой для туристов европейской стране
Джонсон анонсировал британские санкции против России
Кристина Асмус опубликовала совместное фото с полуголым мужчиной
Иммунолог назвал опасное последствие омикрон-штамма
Республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.