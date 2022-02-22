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В России потратят миллиарды на спасение строек

В России выделят 70,3 миллиарда рублей на компенсацию удорожания госконтрактов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В 2022 году правительство России выделит дополнительные 70,3 миллиарда рублей для компенсации удорожания госконтрактов. Об этом говорится в сообщении Минстроя.

Такая мера должна поддержать застройщиков на фоне роста цен на стройматериалы и спасти госконтракты от срывов. «Это позволит снизить риск срыва реализации важных проектов на фоне удорожания строительных материалов. Еще 56 миллиардов рублей будет выделено в течение двух последующих лет», — сообщили в Минстрое.

Средства должны компенсировать увеличение цены госконтрактов, заключенных до 1 января 2022 года. Для проектов, чья стоимость превышает 100 миллионов рублей, потребуется повторная экспертиза, чтобы подтвердить достоверность заявляемого объема затрат.

В 2021 году рекордный рост цен на стройматериалы поставил под угрозу российские госстройки: цена, обозначенная в контракте, не соответствовала реальным расходам застройщика, из-за чего компании разрывали договоры. Всего около 20 процентов государственных контрактов были расторгнуты в 2021 году. Минэкономразвития начало продумывать пакет мер поддержки подрядчиков еще в январе и включило в свой проект 11 инициатив, однако не все из них были одобрены правительством.

Александра Мирошникова
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