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В Якутии россиянин напал на руководителя театра и забил его до смерти

В Якутске мужчина забил до смерти музыкального руководителя Русского театра

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Якутске задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении до смерти 39-летнего музыкального руководителя Русского театра Сергея Ацегейды. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 13 февраля во дворе жилого дома. Как сообщил источник «Ленты.ру», злоумышленник разбил лобовое стекло машины, вытащил потерпевшего на улицу и избил. После этого Ацегейда дошел до обогреваемого помещения с банкоматами, где из-за полученных травм впал в кому. Позже мужчину госпитализировали, но спасти его медикам не удалось: через неделю он скончался, так и не приходя в сознание.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему полицейские оперативно вышли на след преступника. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

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Елизавета Новикова
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