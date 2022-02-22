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Российские «Терминаторы» перебросили на западное направление

The Drive: Россия перебросила на западное направление БМПТ «Терминатор»

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Россия перебросила боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминаторы» на западное направление, пишет The Drive.

Согласно данным издания, одна из БМПТ, транспортируемая поездом, замечена на железнодорожном переезде в городе Елец (Липецкая область) в 290 километрах от российской государственной границы.

В публикации отмечается, что на Западе нет прямых аналогов российского «Терминатора», разработанного для ведения боев в городских условиях. По информации The Drive, некоторые из таких машин, «​​замеченные в поезде, получили импровизированный зимний камуфляж с белыми панелями, которые, вероятно, были нанесены, чтобы скрыть машину в условиях работы зимой».

Издание уверяет, что в настоящее время Россия располагает девятью «Терминаторами», большая часть из которых, вероятно, из 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Челябинской и Свердловской областях, и была переброшена.

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В декабре 2021 года командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о появлении первого в армии России штатного подразделения, оснащенного БМПТ «Терминатор».

В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.

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Иван Потапов
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