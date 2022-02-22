Российские «Терминаторы» перебросили на западное направление

Россия перебросила боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминаторы» на западное направление, пишет The Drive.

Согласно данным издания, одна из БМПТ, транспортируемая поездом, замечена на железнодорожном переезде в городе Елец (Липецкая область) в 290 километрах от российской государственной границы.

В публикации отмечается, что на Западе нет прямых аналогов российского «Терминатора», разработанного для ведения боев в городских условиях. По информации The Drive, некоторые из таких машин, «​​замеченные в поезде, получили импровизированный зимний камуфляж с белыми панелями, которые, вероятно, были нанесены, чтобы скрыть машину в условиях работы зимой».

Издание уверяет, что в настоящее время Россия располагает девятью «Терминаторами», большая часть из которых, вероятно, из 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Челябинской и Свердловской областях, и была переброшена.

В декабре 2021 года командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о появлении первого в армии России штатного подразделения, оснащенного БМПТ «Терминатор».

В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.