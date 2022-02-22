Дефицит воды поставил под угрозу гигафабрику Tesla

Дефицит воды в Германии, вызванный изменением климата, поставил под угрозу открытие гигафабрики американского автопроизводителя Tesla. Экологическая проблема может привести к переносу начала его работы или даже остановке проекта стоимостью пять миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В августе глава Tesla Илон Маск легкомысленно заявил, что вокруг завода компании в Германии «повсюду» есть вода. Однако спустя полгода гигафабрику Берлин-Бранденбург все еще не запустили именно из-за того, что столица страдает от падения уровня грунтовых вод и продолжительных засух, вызванных изменением климата.

Заморозка проекта станет очень дорогостоящей неудачей для Tesla. Запуск завода в Германии необходим компании, так как он станет обеспечивать электромобилями растущий европейский рынок. Tesla строит гигафабрику с бешеной скоростью, однако все еще ожидает окончательного разрешения местных властей на ее запуск. Власти заявили, что на первых порах заводу будет хватать нынешнего водоснабжения, однако при расширении предприятия воды понадобится больше.

Экологические активисты обеспокоены возможным дефицитом воды. Они подали в суд на власти Бранденбурга, заявив, что при выдаче разрешения на откачку грунтовых вод для завода Tesla они не приняли во внимание изменение климата. Власти утверждают, что проблема решаема, и они уже ищут дополнительные источники водоснабжения. Однако решение в пользу экоактивистов, скорее всего, задержит открытие завода, а может, и вовсе сорвать его. Первое судебное заседание по этому делу пройдет 4 марта.

По мнению экспертов, некоторые опасения экологов обоснованы. Уровень грунтовых вод в Бранденбурге падает на протяжении последних трех десятилетий, а засухи приводили к неурожаям и пожарам.

Оптимизм в отношении перспектив роста Tesla в 2022 году во многом зависит от запуска гигафабрик в Германии и Техасе. Завод в Бранденбурге, «возможно, служит самым важным дополнительным источником мощностей для Tesla», заявили аналитики в январе. По информации компании, немецкий завод будет производить аккумуляторы и до 500 тысяч автомобилей в год.

Иск от экологических групп — не первое судебное разбирательство для американского производителя. На компанию уже подавали в суд власти Калифорнии, которые обвинили Tesla в расовой дискриминации и домогательствах к чернокожим рабочим на заводе автопроизводителя.