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В ЛНР призвали Украину добровольно вывести войска из Луганской области

Вице-спикер парламента ЛНР Хорошилов призвал Украину вывести войска из Луганской области

Фото: Armin Weigel / globallookpress.com

Луганская народная республика (ЛНР) должна призвать Украину добровольно вывести войска из Луганской области. Об этом заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, передает РИА Новости.

Он отметил, что по законодательству ЛНР территорией республики является бывшая Луганская область Украины, и указал на то, что часть региона «оккупирована украинскими войсками».

«Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики», — добавил Хорошилов.

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В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Алевтина Запольская
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