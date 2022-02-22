В ЛНР призвали Украину добровольно вывести войска из Луганской области

Луганская народная республика (ЛНР) должна призвать Украину добровольно вывести войска из Луганской области. Об этом заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, передает РИА Новости.

Он отметил, что по законодательству ЛНР территорией республики является бывшая Луганская область Украины, и указал на то, что часть региона «оккупирована украинскими войсками».

«Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики», — добавил Хорошилов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Свое решение глава государства объяснил попытками украинских властей «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Путин также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.