Российский банк заявил о серии атак на сайт после санкций США

Российский банк ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на сайт введения санкций США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

22 февраля, после поступления информации о новых рестрикциях Вашингтона, сайт перестал загружаться и выдавал ошибку при попытке войти на него.

Ранее попавший под санкции США Промсвязьбанк объяснил свою дальнейшую работу. В финансовой организации заявили, что ограничения не окажут существенного влияния на ее деятельность. Там подчеркнули, что введение санкций было ожидаемым, необходимые мероприятия заранее были подготовлены и проведены в рабочем порядке.

Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

