Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай выступил против санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», — сказала Хуа Чуньин.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

22 февраля стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.

