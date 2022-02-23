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США заявили о прибытии российских войск в ДНР и ЛНР

Представитель Пентагона Кирби заявил, что российские силы прибывают в ДНР и ЛНР
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: DoD / Keystone Press Agency / Global Look Press

США считают, что российские войска прибывают на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, российские силы заходят в регион, контролируемый ДНР и ЛНР, но не выходят за его пределы. Он также добавил, что Россия якобы готова к «нападению» на Украину. «Они готовы. Я ограничусь этим: они готовы», — добавил он.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США увидели «зеленых человечков» по всей Восточной Украине, которые не носят формы, однако похожи на «российских военных».

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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