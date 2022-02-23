США увидели «зеленых человечков» в Восточной Украине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США увидели «зеленых человечков» по всей Восточной Украине, которые не носят формы, однако похожи на «российских военных». Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сказала Псаки.

Ранее Псаки заявила о нежелании властей США вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку они надеются на эффект сдерживания. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США намерены усилить санкции со своей стороны.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.