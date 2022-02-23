Белый дом заявил о нежелании вводить «все возможные» санкции против России

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о нежелании властей США вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания. Об этом сообщает ТАСС.

При этом она заявила, что США не могут предсказать, войдет ли отключение РФ от системы SWIFT в возможный новый пакет санкций, но рассматриваются разные варианты.

По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины из-за Донбасса, США намерены усилить санкции со своей стороны.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.