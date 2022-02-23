В Австралии назвали «непристойным извращением» слова о военных России в Донбассе

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн раскритиковала слова российских властей о том, что использование Вооруженных сил РФ в Донецкой и Луганской народных республиках носит миротворческий характер. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление она сделала во время своего визита в Прагу. Глава австралийского МИД назвала пропагандой и дезинформацией любые предположения о наличии законных оснований для действий России. «Утверждение президента России Владимира Путина о том, что российские солдаты действуют в качестве миротворцев, действительно является непристойным извращением той благородной и жизненно важной роли, которую поколения миротворцев играли во всем мире», — приводит агентство ее слова.

Пейн также подчеркнула, что Австралия без колебаний введет дальнейшие санкции, если Россия продолжит эскалацию ситуации вокруг Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Также 22 февраля верхняя палата парламента одобрила использование войск России на Донбассе. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что армия будет использована для установления мира в республиках и их защиты от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.