Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бёрнли
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Уотфорд
Сегодня
22:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Футболист «Ювентуса» получил двойной перелом ноги в матче Лиги чемпионов

Игрок «Ювентуса» Уистон Маккени сломал две плюсневые кости в игре ЛЧ против «Вильярреала»

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США по футболу Уистон Маккени получил тяжелую травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Об этом сообщает Football Italia.

По результатам медицинского обследования у американца диагностирован двойной перелом ноги: у него повреждены вторая и третья плюсневые кости левой стопы. На восстановление спортсмену понадобится как минимум два месяца. Велика вероятность того, что в нынешнем сезоне он больше не выйдет на поле.

Игрок получил травму на 81-й минуте встречи. Он не смог продолжить поединок и был заменен.

«Ювентус» на выезде встречался с «Вильярреалом» 22 февраля. Игра закончилась со счетом 1:1. Ответный поединок пройдет в Турине 16 марта.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Раде допустили «аннексию» территорий со стороны трех стран
Футболист «Ювентуса» получил двойной перелом ноги в матче Лиги чемпионов
ФБР предупредило бизнесменов об атаках российских хакеров на фоне санкций
В ФРГ допустили полную остановку «Северного потока-2»
Журова оценила вероятность отмены международных соревнований в России
МВД предложило высылать мигрантов за пьяное вождение
Байдена обвинили в потворстве украинскому кризису
В ЛНР раскрыли подробности взрыва близ троллейбусного депо в Луганске
Медведев обматерил соперника на турнире в Мексике
Китай и Россию назвали главными гарантами безопасности и мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.