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В Британии не нашли доказательств отправки российских войск в Донбасс

Глава МИД Британии Лиз Трасс не нашла доказательств отправки российских войск в ДНР и ЛНР

Фото: Gleb Garanich

Министерство иностранных дел (МИД) Британии в эфире Sky News заявило об отсутствии доказательств отправки российских войск в Донбасс. Слова главы МИД Лиз Трасс приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что на данный момент не найдено однозначных доказательств того, что Россия направила войска на эти территории, хотя такие заявления якобы поступали от российских властей.

Ранее Трасс призвала сограждан немедленно покинуть Украину, используя коммерческие авиарейсы. «Безопасность и защита британских граждан на Украине является нашим главным приоритетом. Все британцы должны уехать сейчас коммерческими маршрутами, пока они еще доступны. Мы укрепляем наши команды в регионе, чтобы поддерживать британцев [покидающих Украину]», — сказала она.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Затем сразу после своей речи российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

22 февраля в Совет Федерации поступило обращение Путина об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ за рубежом.

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Евгений Шульгин
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