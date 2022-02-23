В санкциях против России увидели угрозу для США
Посол РФ Антонов заявил о влиянии санкций против России на мировые рынки и граждан США
Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал, каким образом отразятся санкции против страны на мировом сообществе, сообщает РИА Новости.
Антонов увидел в антироссийских санкциях угрозу для США и благосостояния граждан. Он предположил, что влияние мер отразится на мировых рынках.
«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — заявил он.