В санкциях против России увидели угрозу для США

Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал, каким образом отразятся санкции против страны на мировом сообществе, сообщает РИА Новости.

Антонов увидел в антироссийских санкциях угрозу для США и благосостояния граждан. Он предположил, что влияние мер отразится на мировых рынках.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — заявил он.