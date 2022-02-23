Антонов рассказал о вере Украины в возможность разрешить конфликт силовым путем

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что благодаря поддержке США Киев поверил в возможность разрешения конфликта вокруг Украины силовым путем. Его слова приводятся на странице российского посольства в Facebook.

Помимо этого, российский дипломат отметил, что в течение семи лет Вашингтон поощрял бездействие Киева в вопросе реализации Минских соглашений. Вместо этого Запад продолжал беспрецедентное давление на Москву и вводил новые санкции, заявил он.

«На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию. Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем», — говорится в сообщении.

Антонов добавил, что Россия более не могла допустить убийства мирных жителей в Донбассе, отметив, что у большинства из них имеется российское гражданство. По его словам, решение проблемы было простым — Вашингтон должен был заставить представителей Киева сесть за стол переговоров с соотечественниками из ДНР и ЛНР. Вместо этого Штаты выбрали другую линию поведения, подытожил посол.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев назвал выполнение Минских соглашений недостижимой целью киевских властей. По мнению политика, Киев делает все возможное для того, чтобы не вернуть Донбасс, а отдалиться от него еще больше.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

