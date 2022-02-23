Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Антонов рассказал о вере Украины в возможность разрешить конфликт силовым путем

Посол России в США Антонов заявил, что Киев поверил в силовое решение конфликта на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что благодаря поддержке США Киев поверил в возможность разрешения конфликта вокруг Украины силовым путем. Его слова приводятся на странице российского посольства в Facebook.

Помимо этого, российский дипломат отметил, что в течение семи лет Вашингтон поощрял бездействие Киева в вопросе реализации Минских соглашений. Вместо этого Запад продолжал беспрецедентное давление на Москву и вводил новые санкции, заявил он.

«На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял киевский "режим" к бездействию. Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Это начало чего-то нового» Как ДНР встретила признание своей независимости Россией
«Это начало чего-то нового»Как ДНР встретила признание своей независимости Россией
Вчера
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
Вчера

Антонов добавил, что Россия более не могла допустить убийства мирных жителей в Донбассе, отметив, что у большинства из них имеется российское гражданство. По его словам, решение проблемы было простым — Вашингтон должен был заставить представителей Киева сесть за стол переговоров с соотечественниками из ДНР и ЛНР. Вместо этого Штаты выбрали другую линию поведения, подытожил посол.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев назвал выполнение Минских соглашений недостижимой целью киевских властей. По мнению политика, Киев делает все возможное для того, чтобы не вернуть Донбасс, а отдалиться от него еще больше.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Взрыв в Донецке назвали терактом для запугивания журналистов
Роспотребнадзор заявил об отсутствии дельтакрон-штамма в России
В санкциях против России увидели угрозу для США
Посол России посоветовал США заставить Киев сесть за стол переговоров
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России
Российский посол в Оттаве пообещал ответ Москвы на санкции Канады
Антонов рассказал о вере Украины в возможность разрешить конфликт силовым путем
В России спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Австралия анонсировала введение санкций против России
Названы полезные овощи и фрукты до конца зимы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.