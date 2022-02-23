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На Украине назвали «голубую мечту» киевских властей

Экс-депутат Рады Мураев заявил, что Киев делает все, чтобы отдалиться от Донбасса

Фото: Pixabay

Бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» назвал выполнение Минских соглашений недостижимой целью киевских властей. По мнению политика, Киев делает все возможное для того, чтобы не вернуть Донбасс, а отдалиться от него еще больше.

«Это "голубая мечта" украинской власти. Украинская власть не в состоянии решить эту проблему. Все действия, которые направлены и осуществляются украинской властью, направлены на отторжение территории, а не на их принятие. Это выгода и попытка играть на электоральных полях», — заявил экс-депутат.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал невозможным выполнение требование президента России Владимира Путина о признании Крыма частью территории России. «Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — считает он.

Марина Совина
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