Премьер Украины назвал невозможным признать Крым российским

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV назвал невозможным выполнить требования президента России Владимира Путина о признании Крыма частью российской территории. Его слова приводит РИА Новости.

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — считает он.

Путин ранее, отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать для нормализации отношений Москвы и Киева, заявил, что нужно признать Крым российским.

Также российский президент отмечал, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа вступать в НАТО. «Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица», — отметил глава государства.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение главы государства было единогласно поддержано Госдумой и Советом Федерации.