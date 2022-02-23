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Стало известно мнение россиян о признании ДНР и ЛНР

ВЦИОМ: 73 процента россиян поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Три четверти опрошенных россиян (73 процента) поддержали решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Стало известно, что большинство жителей страны (92 процента) знают о признании независимости республик Донбасса. При этом 62 процента граждан хорошо осведомлены о таком решении, 26 процентов — знают о нем без подробностей, а восемь процентов ничего об этом не слышали.

Уточняется, что 16 процентов из числа опрошенных не поддержали признание ЛНР и ДНР, а 11 процентов (каждый девятый) — затруднились ответить. При этом большинство россиян (78 процентов) одобрили подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 78 процентов граждан поддержали решение о приеме
беженцев из ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Варвара Кошечкина
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