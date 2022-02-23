Назван срок пребывания войск США, Британии и Канады в Польше

Военный контингент США, Британии и Канады может оставаться на территории Польши до 31 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление президента Польши Анджея Дуды.

Глава государства дал согласие и назвал срок пребывания в Польше американских военных численностью до 6,5 тысячи солдат и гражданского персонала. Кроме того, до 31 мая на территории государства будут находиться до 700 британских солдат и гражданских лиц, до 350 канадских военнослужащих.

Армиям разрешено оставаться в стране «вместе со штатным вооружением, снаряжением и боевыми средствами».

Ранее американские военные, которые недавно прибыли в Польшу, начали учения вблизи границы с Украиной. В совместных тренировках принимают участие солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и военные 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Целью учений является укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.

В феврале Польша получила согласие Госдепа США на покупку у Вашингтона 250 танков Abrams.