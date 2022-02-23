В ЕС назвали условие для введения второго пакета санкций против России

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис назвал условие для введения второго пакета санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ЕС пойдет на такой шаг, если российские военные войдут на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он уточнил, что дальнейшие санкции против Москвы могут включать меры по контролю за экспортом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день его ратифицировали обе палаты российского парламента.

Великобритания, США и Евросоюз, как и обещали, немедленно ввели первые пакеты санкций. При этом в случае дальнейшей эскалации они грозят значительно усилить давление. Одним из наиболее громких первых решений стала приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» в Германии на неопределенный срок.