ЕС запланировал ввести санкции против «центральной фигуры российской пропаганды»

Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, пишет газета Politico.

В документе проекта, с которым ознакомилось издание, сказано, что причиной рассмотрения санкций является «распространение правительственной пропаганды». Симоньян также назвали ее «центральной фигурой» и отметили, что главред RT способствовала «положительному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов на Донбассе», тем самым поддерживая российские власти в «подрыве суверенитета» Украины.

Ранее ЕС официально принял санкции против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и еще 27 физических лиц и организаций.

Глава комитета Госдумы по СНГ Калашников в ответ обвинил Евросоюз в неискренности. По его словам, более справедливым было бы наказать бизнесменов, которые тратят средства в Европе, хотя они и не имеют прямого отношения к ситуации в Донбассе. Калашников уверен, что давление на депутатов говорит, что демократические ценности для Европы находятся на десятом или двадцатом месте.