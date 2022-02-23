В Госдуме после санкций против депутатов обвинили Европу в неискренности

Европейские политики, которые проголосовали за введение персональных санкций в отношении депутатов Госдумы, поддержавших решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), неискренны в своих желаниях. С таким обвинением в их адрес выступил глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников, передает РИА Новости.

По его мнению, более справедливым было бы наказать бизнесменов, которые тратят средства в Европе, хотя они и не имеют прямого отношения к ситуации в Донбассе. Калашников уверен, что давление на депутатов говорит о месте, на котором для Европы находятся демократические ценности — десятое или двадцатое, но только не первое.

«Им легче наказать депутатов, нежели бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы», — заявил политик. По всей видимости, депутат оговорился, поскольку Лондон является столицей Великобритании, а королевство больше не состоит в ЕС, оно ввело отдельные санкций в отношении России.

Депутат также указал, что намерен руководствоваться интересами избирателей, а не стран Европы. Кроме того, он уверен, что честному депутату санкции не помешают.

В общий сложности черный список пополнил 351 российский парламентарий. Избежать санкций смогли депутаты, чьих имен не было в списке поддержавших документ. Среди них, в частности, спикер Вячеслав Володин, а также Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Сергей Неверов, Валентина Терешкова, Владислав Третьяк и Ирина Яровая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день его ратифицировали обе палаты российского парламента.

Великобритания, США и Евросоюз, как и обещали, немедленно ввели первые пакеты санкций. При этом в случае дальнейшей эскалации они грозят значительно усилить давление. Одним из наиболее громких первых решений стала приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» в Германии на неопределенный срок.