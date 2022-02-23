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На Украине заявили об уверенной экономической ситуации в стране

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что экономика страны чувствует себя уверенно

Фото: Pixabay

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV рассказал, что экономическая ситуация в стране стабильная, а украинцы чувствуют себя уверенно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно уверенно чувствуем себя экономически, и государство выполняет и будет выполнять все свои социальные обязанности перед украинцами. Спокойствие украинцев — это ключевой залог того, что наша экономика будет оставаться стабильной. В декабре-январе было выведение определенной валюты из Украины. По состоянию на сегодня, Нацбанк принимает меры по стабилизации и управлению валютным рынком», — заявил премьер.

Кроме того, глава правительства отметил, что Национальный банк не только продает валюту, но также и покупает, когда появляется такая возможность. В этом плане у Украины имеется баланс, заключил Шмыгаль.

Ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский усомнился в дальнейшем существовании Украины как государства в случае, если кризис вокруг страны продолжит усиливаться. Он призвал отбросить личные амбиции отдельных людей, перестать нагнетать обстановку и использовать любые возможности, чтобы улучшить ситуацию, пока это еще реально сделать.

Марина Совина
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