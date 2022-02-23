На Украине усомнились в возможности дальнейшего существования государства

Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «Наш» поставил под сомнение дальнейшее существование Украины как государства, если кризис вокруг страны продолжит усиливаться. Он призвал отбросить личные амбиции отдельных людей, перестать нагнетать обстановку и использовать любые возможности, чтобы улучшить ситуацию, пока это еще реально сделать.

«Сейчас идет речь о существовании нашего государства. Не о рейтингах, не о вторых, третьих или двадцать третьих сроках, не о том, как и кто будет выглядеть. Наша обязанность — посвятить себя именно этому, а не перспективам своего личного или коллективного политического будущего», — заявил нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не нужно проводить всеобщую мобилизацию. Он также сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период. Это необходимо для доукомплектации армии Украины, отметил глава государства.