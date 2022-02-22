Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский объявил призыв резервистов

Президент Зеленский подписал указ о призыве резервистов для доукомплектации армии Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не нужно проводить всеобщую мобилизацию. Об этом он сообщил в своем видеобращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Зеленский также сообщил, что подписал указ призыве резервистов в особый период. Это необходимо для доукомплектации армии Украины, отметил он.

«На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомлектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв», — объявил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил о введении санкций США против России
На Украине усомнились в возможности дальнейшего существования государства
«Челси» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
В Германии назвали лицемерием остановку сертификации «Северного потока-2»
Попавший под санкции Промсвязьбанк объяснил свою дальнейшую работу
Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции
Путин рассказал о важнейшей государственной задаче
Нарколог развеял популярный миф о выходе из похмелья
США прокомментировали введение санкций против Путина
В США рассказали о «незаменимой» потере России из-за новых санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.