Зеленский заявил об отсутствии необходимости в полной мобилизации на Украине

Необходимости в полной мобилизации на Украине нет, заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны, необходимость в полной мобилизации войск отсутствует. «Необходимости в полной мобилизации сейчас нет», — уточнил он.

Кроме того, он объявил о введении налоговых каникул в государстве.

На протяжении нескольких месяцев Киев и западные государства обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке «атаки» на страну. Москва неоднократно говорила, что у нее нет агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления Запада о готовящемся «вторжении» можно считать алармистскими.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. На таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украину грозят плохими последствиями, предупредил он.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики, а также Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах. При этом Киев указал на то, что не планирует наступление в регионе.