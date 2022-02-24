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Высокопоставленные чиновники США доложили Байдену об обстановке на Украине

Госсекретарь Блинкен, министр оборон Остин и другие доложили Байдену о ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и советник по нацбезопасности Джейк Салливан проинформировали американского президента Джо Байдена об обстановке на Украине. Об этом пишет Reuters.

О том, что именно доложили высокопоставленные чиновники, не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже провел телефонные переговоры с американским коллегой. По словам украинского лидера, Соединенные Штаты уже начали готовить международную поддержку.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.

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Виктория Кондратьева
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